Parcours vélo-sculpture à Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, samedi 30 mars 2024.

Parcours vélo-sculpture à Meudon A l’occasion du Printemps de la Sculpture, découvrez les lieux culturels et patrimoniaux de Meudon 30 mars et 7 avril Musée d’art et d’histoire de Meudon Inscription sur Explore Paris

Début : 2024-03-30T13:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-04-07T13:30:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Le musée d’art et d’histoire de Meudon vous accueille d’abord pour une présentation de son ravissant jardin de sculptures.

[Le Samedi 30 Mars uniquement, passage par le Hangar Y : sur votre vélo (ou à côté !), il faudra faire chauffer un petit peu vos muscles jambiers pour atteindre le Hangar Y, petit nouveau meudonnais et son parc de sculptures pour une promenade bucolique].

Quelques coups de pédale de plus, et vous êtes à la Fondation Arp pour une plongée dans l’intimité et l’œuvre de Jean Arp et Sophie Taueber.

Le parcours se terminera à la villa des Brillants, dernière demeure de Rodin. Dans le jardin ou dans l’atelier, vous y découvrirez quelques chefs d’œuvres et esquisses du maître.

Informations pratiques :

Départ : Musée d’art et d’histoire de Meudon – Meudon

Fin du parcours : Musée Rodin de Meudon – Meudon

Distance : 3,5 kms

Durée : 2h30

Le parcours présente une pente un peu raide sur 300 mètres. La grimpette pourra se faire en marchant à côté de son vélo au besoin ;-)

Rejoindre le point de départ au musée de Meudon pourra constituer un bel l’effort depuis les rives de Seine. Mettre son vélo dans le RER C pour rejoindre Meudon Val Fleury, permet de s’approcher sans trop s’épuiser.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7023-parcours-velo-sculpture-n3-a-velo-decouvertes-sculptees-a-meudon.html »}]

Nicolas Fagot Studio 9