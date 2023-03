La Fête des Voyages Parc des Expositions, 1 avril 2023, Marseille Marseille.

Une trentaine d’exposants feront découvrir les dernières destinations et tendances à la mode, en France comme à l’étranger, dans un contexte placé sous le signe de la reprise du tourisme et des vacances.



Plusieurs espaces et villages permettront de sélectionner ses prochaines destinations et offres, sur un même lieu, et de rencontrer les professionnels du tourisme afin de recueillir les meilleurs conseils pour préparer ses futures vacances, avec en prime des animations et des conférences.



– un agora, lieu d’échanges et de partage

– un village regroupant les croisières

– un village regroupant les destinations

– un village des acteurs des voyages responsables

– un espace agences de voyages

– un espace tours-opérateurs

– ainsi qu’un lieu pour se restaurer

Deux jours de rencontres qui permettront sans nul doute au public marseillais de s’évader le temps d’un week-end… et beaucoup plus.

