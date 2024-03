Pâques à l’Abbaye Route De Fontvieille Arles, dimanche 31 mars 2024.

Pâques à l’Abbaye Route De Fontvieille Arles Bouches-du-Rhône

Le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril, l’abbaye de Montmajour invite les enfants à découvrir ou redécouvrir le monument à travers un jeu de piste !

Venez tester notre livret ludique et participez à une chasse aux œufs !

C’est l’occasion de s’émerveiller devant huit siècles d’histoire et d’architecture, le quotidien des moines et l’imaginaire médiéval. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 16:00:00

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

L’événement Pâques à l’Abbaye Arles a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme d’Arles