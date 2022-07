OPEN CAVES – CAPDEPON Villelongue-d’Aude Villelongue-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Villelongue-d'Aude

OPEN CAVES – CAPDEPON

4 chemin Horto Villelongue-d’Aude Aude

2022-08-10 19:30:00 – 2022-08-10 23:00:00

Aude Villelongue-d’Aude Vins et bulles en musique.

Dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.

1ère dégustation offerte. capdepon@wanadoo.fr +33 4 68 69 51 81 Villelongue-d’Aude

