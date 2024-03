Napoléon l’aigle et la muse Son et Lumière au Rocher Mistral Route du château La Barben, samedi 18 mai 2024.

Napoléon l’aigle et la muse Son et Lumière au Rocher Mistral Route du château La Barben Bouches-du-Rhône

Un son et lumière impressionnant qui vous plonge dans l’épopée Napoléonienne.

Des champs de bataille jusque dans l’intimité de l’empereur, Pauline, la sœur favorite de Napoléon, vous contera la vie rocambolesque de son frère.



Pauline de Borghèse connait bien le château de La Barben pour y avoir vécu un amour interdit avec Auguste de Forbin, .



Un spectacle qui prend vie à la tombée de la nuit, au pied du château, dans les magnifiques jardins à la française. Une mise en scène d’une grande qualité où le technologie de pointe fait de ce grand son et lumière un moment d’exception à partager en famille !



A partir de 18h30, profitez de 2 pièces de théâtre, nouveautés 2024 « Le temps des veillées » et « La cloche des cascarelettes »



Possibilité d’une soirée DINER SPECTACLE comprenant

– Un dîner à l’Auberge Daudet formule PLAT + DESSERT (3 choix possibles sur place hors boissons) pour les adultes et menu enfant jusqu’à 12 ans

– Un billet daté soir pour le spectacle nocturne dans les jardins à la française

– L’accès dès 18h30 à l’ensemble des animations du soir



Pour les enfants de moins de 6 ans , l’accès au spectacle du soir est gratuit. Si besoin un menu enfant vous sera proposé à l’Auberge Daudet sur place (en supplément).





Spectacle Son et Lumière

⏳ Durée 25 minutes

Plein Air

‍♀️Debout / Semi-assis

☾ Spectacle nocturne

♿ Accessible aux personnes à mobilité réduite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Route du château Rocher Mistral Château de La Barben

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@rochermistral.com

L’événement Napoléon l’aigle et la muse Son et Lumière au Rocher Mistral La Barben a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes