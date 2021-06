NABUCCO Opéra de Massy, 7 avril 2022-7 avril 2022, Massy.

NABUCCO

du jeudi 7 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 à Opéra de Massy

Le génie de Verdi réside dans la formidable tension dramatique qui tend ses opéras et l’irrésistible beauté de ses mélodies. Nabucco, narrant un célèbre épisode biblique, contient en son sein les revendications d’indépendance du peuple italien soumis depuis trop longtemps à la domination étrangère. Ce sont, entre autres, les ingrédients du formidable succès d’un jeune compositeur qui, à Milan en 1842, sort tout juste de l’anonymat et qui va brûler les planches pendant plus de quatre décennies.Le peuple hébreu est réduit en esclavage par Nabucco, roi de Babylone, qui insulte leur Dieu et s’en trouve foudroyé. Sa fille présumée, Abigaïlle – en réalité une esclave –, prend le pouvoir et condamne à mort les Hébreux et Fenena, la véritable fille de Nabucco. L’ex-roi, emprisonné se repend auprès du Dieu des Juifs et regagne le trône. Abigaïlle meurt empoisonnée et les Hébreux sont libérés.

Tarifs: de 31€ à 59€

Le premier grand succès de Verdi à la Scala : un chœur emblématique, l’universel « Va, Pensiero » considéré comme le second hymne italien pour un moment de pur opéra.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France



