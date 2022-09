Visite guidée du Monument à la gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite guidée du Monument à la gloire de la Résistance
1 octobre – 31 décembre

Sur réservation – Entrée gratuite

Découvrez le monument toulousain dédié aux Résistants de la Seconde Guerre mondiale Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Le Monument à la gloire de la Résistance, inscrit au titre des Monuments Historiques, est une œuvre totale où architecture, sculpture, son et images se mélangent pour créer un cheminement sensoriel. Un parcours qui, réalisé en sous-terrain, vise à représenter les actions de la Résistance, dans l’ombre, cachée, telles les « racines de la Liberté ». L’accès au site se fait en visite guidée de 20 minutes. Départ des visites à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

