SARAH-ANNA LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Ne vous fiez pas à son air gentillet, et embarquez dans un univers d’humour noir piquant !Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête !Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ?Quels sont les bons côtés du viol ?Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ? (Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)…Pendant 1 heure, Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes ! Autrice : Sarah-Anna? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31