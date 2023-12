LES 4 SAISONS DE VIVALDI, AVE MARIA – 4 SAISONS DE VIVALDI, AVE MARIA, CELEBRES ADAGIOS Eglise de la Madeleine Paris, 19 avril 2024, Paris.

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios?Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver »,« Sarabande » de Haendel,« Méditation de Thaïs » de Massenet,« Aria » de Bach,« Ave Maria » de Schubert,« Vocalise » de Rachmaninov,« Adagio in G Minor » de Albinoni,« Danse Hongroise N°5 » de Brahms,« Andante Cantabile » de Paganini,« Nocturne» de Chopin,« Salut d’Amour » de Elgar,« Czardas » de MontiViolon SoloGlen Rouxel****Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés. Quant au répertoire, il est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.Grâce à la collaboration de différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:45

Eglise de la Madeleine PLACE DE LA MADELEINE 75008 Paris