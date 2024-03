Los Guayabo Brothers présentent « PsychoTropical » Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 2 mai 2024.

Los Guayabo Brothers présentent « PsychoTropical » Los Guayabo Brothers révèleront « PsychoTropical » leur nouvel album pour sa sortie le 5/04 chez Los Guayabo Brothers / Inouïe Distribution. Cet opus sera présenté le jeudi 2/05 au Studio de l’Ermitage. Jeudi 2 mai, 20h00 Studio de l’Ermitage PLEIN : 18€ PREVENTE : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T23:00:00+02:00

Les compositions originales de Los Guayabo Brothers s’inspirent du folklore colombien, percussions et flûtes organiques à la Totó La Monposina rencontrant guitares, synthés et cuivres psychédéliques à la Pink Floyd ou Ondatrópica.

Le groupe Los Guayabo Brothers est composé de :

– Juan Pablo Álvarez : guitare électrique, choeurs, percussions

– Arnulfo Carazo : voix lead, guitare acoustique, synthétiseurs

– Iván Hernández : alegre, congas, choeurs

– Álvaro Olmos : basse, choeurs

– Rodrigo Peña : tambora, bombo leguero, batterie

– Camille Floriot : trompette, gaita hembra, choeurs

– Gabriel Ray : trombone, gaita

– Olga Pavía : clarinettes (feat. « El Francer »)

– Los Gaiteros de San Jacinto (feat. « El Mohán »)

L’album :

« PsychoTropical » est un véritable voyage musical qui mélange habilement les sonorités traditionnelles latino-américaines avec des touches modernes et psychédéliques. Les morceaux sont à la fois entrainants et contemplatifs, tout en offrant une richesse harmonique et rythmique qui vous fera voyager vers des horizons musicaux inexplorés. Voici un vaste éventail des sujets abordés : tout d’abord la fête simple et déjantée (La Conjuntivitis) ; les répressions tristement habituelles depuis 2020 lors des manifestations festives (Folkloriptica) ; des sujets sociaux comme l’esclavage moderne (La

Cumbia Libertaria) ou encore le conflit armé colombien (Fango). Los Guayabo Brothers abordent de façon plus introspective leur identité colombienne (Origins) et évoquent aussi leur culture française d’adoption (El Francer).

Première partie du concert assurée par Pao Barreto.

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/los-guayabo-brothers »}] https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/los-guayabo-brothers

colombie colombia

Ivan Camilo Sierra