« Urban Pulse Uprising » THÉÂTRE DU CHÂTELET (Grande salle) Paris, jeudi 2 mai 2024.

« Urban Pulse Uprising » Rencontre de breaking entre 1Million et Pockemon Crew Jeudi 2 mai, 20h30 THÉÂTRE DU CHÂTELET (Grande salle)

En guise d’ouverture de cette nouvelle saison culturelle, le Centre Culturel Coréen s’allie au KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange), qui organise chaque année un programme culturel intitulé Korea Season pour mettre ensemble à l’honneur les mouvements rythmés et spectaculaires du breaking. Autrement appelé « danse hip-hop » ou « breakdance », ce style de danse né aux États-Unis dans les années 70 fait partie cette année de la liste des quatre nouvelles disciplines ayant rejoint le programme olympique à l’occasion des JO de Paris.

C’est donc l’occasion rêvée de faire se rencontrer, le temps d’une soirée, deux équipes de choc : les Français du Pockemon Crew – collectif né à Lyon dans les années 1990 sous la direction artistique de Riyad Fghani et pionnier du breaking en France – et les Coréens du 1MILLION, studio de danse fondée à Séoul en 2015, notamment connue pour ses performances diffusées sur les réseaux sociaux, et grâce, depuis quelques années, au très grand succès de l’émission Street Woman Fighter.

Au programme : une grande soirée mettant old street dance et breaking à l’honneur, et battle amical en présence d’un DJ dans la grande salle du Théâtre du Châtelet, ainsi que des ateliers de chorégraphie dispensés par l’équipe de 1MILLION.

Bien plus qu’un spectacle de danse, « Urban Pulse Uprising » est une véritable exploration du large répertoire des danses de rue auquel le breaking fait partie, une invitation à faire fi des frontières et à faire se rencontrer différents univers chorégraphiques. Performance dansée qui prône fièrement la fusion artistique et porte haut les couleurs du breaking, « Urban Pulse Uprising » est une création originale mêlant expérience scénique multidimensionnelle, défis prenants et célébration de l’expression corporelle.

Un événement réalisé en collaboration avec Rookie Pars de Battle Pro, Dot Production et le Théâtre du Châtelet, avec le soutien du Ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme.

À propos des artistes :

1Million Dance Studio :

Fort de plus de 26 millions d’abonnés sur YouTube et 1 million sur Instagram, la troupe coréenne n’a jamais aussi bien porté son nom ! Destination phare des amateurs de danse à la sauce coréenne, le studio, créé en 2015 à Séoul, a su se hisser à la tête des institutions chorégraphiques qui comptent dans le monde.

Acteur de premier ordre dans le monde de la K-Pop, 1Million Dance Studio met à disposition son expertise aux talents de demain, qu’ils soient des artistes solo ou des groupes, et propose aussi régulièrement des ateliers ouverts aux visiteurs internationaux.

Danseurs participants : YELL, POCKET, LIA KIM, HARIMU, AMY PARK, REDY, DEBBY, DOHEE, KOOYOUNG BACK, NINO, YECHAN, KCHAN.

Pockemon Crew :

À la fin des années 90, alors que le breakdance se popularise largement en France, l’histoire du Pockemon Crew débute sur le parvis de l’Opéra de Lyon et reste notoire jusqu’à aujourd’hui. Depuis Lyon et à travers le monde, les jeunes danseurs du Pockemon Crew se lancent le défi de remporter le grand chelem des battles de breakdance : vingt ans plus tard, ils sont encore à ce jour la première compagnie la plus titrée au monde.

Depuis 2004, Riyad Fghani, directeur artistique de la compagnie lyonnaise, fait émerger toute l’énergie et la technicité des gestes qui font la beauté de la danse hip-hop dans ses créations chorégraphiques. La compagnie est aujourd’hui portée par une cinquième génération de danseurs professionnels, la plupart issus de ses propres formations.

Danseurs participants : Riyad Fghani (direction artistique), Nina Appel, Karim Beddaoudia, Kévin Berriche , Erycksson De Paula, Dylan Eucebe, Karim Felouki, Antoine Lebigre, Wadriako Mole, Abygail Noel, Océanne Palie, Gérard Xozame, Dylan Eucebe.

THÉÂTRE DU CHÂTELET (Grande salle) 1 place du Châtelet 75001 PARIS

