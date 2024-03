Interaction co-créative dans l’improvisation musicale humain-machine – Mikhail Malt, Marco Fiorini (IRCAM) Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Conférence / performance sur le concept de co-créativité dans l’improvisation musicale et l’interaction humain-machine avec Mikhail Malt et Marco Fiorini (IRCAM).

Dans le cadre du Festival Numok.

L’accent sera mis

sur Somax2, un logiciel de co-improvisation basé sur des concepts d’écoute et

d’apprentissage machine qui permet une interaction immédiate et réactive en

temps réel avec un musicien.

Cette rencontre

fait partie du projet ERC REACH, Raising co-creativity in cyber-human

musicianship, dirigé à l’IRCAM à Paris par Gérard Assayag.

Mikhail Malt est chercheur dans l’équipe Représentations musicales de l’Ircam, Réalisateur en informatique musicale chargé de l’enseignement au sein du département de pédagogie de l’Ircam, directeur de recherche associé à Sorbonne Université et compositeur. Il a une double formation scientifique et musicale (ingénierie, composition et direction d’orchestre) et son travail de recherche s’articule particulièrement autour de la thématique de l’écriture musicale assistée par ordinateur et de la formalisation musicale.

Marco Fiorini est un musicien et chercheur italien dans le domaine de l’improvisation et des nouvelles formes d’expression musicale, avec une formation artistique et scientifique mixte. Il travaille actuellement au sein de l’équipe Représentation Musicale de l’IRCAM STMS à Paris, où il travaille sur des projets de recherche artistique en collaboration avec des musiciens tels que Jöelle Léandre, Lorenzo Colombo, Sylvain Luc, György Kurtág Jr, Jean-Marc Montera, Horse Lords et tellKujira.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

