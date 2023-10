Salon Solid’Art 2024, 3e édition du salon solidaire d’art contemporain Le Carreau du Temple Paris, 2 mai 2024, Paris.

Du jeudi 02 mai 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Salon solidaire d’art contemporain du Secours populaire organisé avec le soutien de la Ville de Paris, Solid’Art revient pour une troisième édition du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2024 !

Solid’Art, c’est une magnifique initiative du Secours populaire : faire partir un maximum d’enfants en vacances en collectant des dons lors d’un salon d’art contemporain.

Après une deuxième édition fructueuse en avril 2023, grâce à laquelle près de 2 200 journées de vacances ont été organisées pour des enfants, le salon d’art solidaire s’installe de nouveau au Carreau du Temple.

Il s’agit là d’un marché d’art contemporain au sein duquel artistes et publics ont un accord tacite et heureux : une œuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances ! Toutes les techniques y sont représentées : peinture, photographie, street art, sculpture, gravure, dessin, sérigraphie ; plus de cent artistes y sont présents. Après Montpellier, Lille, Marseille, Le Carreau du Temple est ravi d’en représenter la plateforme francilienne, ce projet se situant à un juste point de jonction entre sa démarche solidaire permanente et polymorphe et son accompagnement de la création contemporaine.

Horaires par jour :

Jeudi 2 mai : 18h à 22h – Vernissage (entrée libre et accessible à tou·te·s)

Vendredi 3 mai : 11h à 20h

Samedi 4 mai : 11h à 20h

Dimanche 5 mai : 10h à 18h

Salon accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/JFMP6ZDZ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple

