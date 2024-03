Projection du film « Funny Face » Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

Au tarif d’un billet MEP donnant accès aux expositions.

En écho à l’exposition « Lisa Fonssagrives-Penn — Icône de mode », nous vous proposons le cycle cinéma La mode en CinémaScope. Découvrez tout au long de la saison une sélection de films, jalons incontournables dans l’univers de la mode au cinéma. Le CinémaScope naissant y sublime le glamour des années cinquante.

FUNNY FACE, Stanley Donen, 103 minutes, 1957, VOSTF

Un magazine recherche un mannequin pour porter les dernières créations d’un couturier de renom. Jo Stockton, une jeune libraire, accepte la proposition et se rend à Paris, plus intéressée par le professeur de philosophie Flostre que par la mode. S’inspirant de la vie du mannequin Suzy Parker et du photographe Richard Avedon, Stanley Donen réunit Audrey Hepburn et Fred Astaire dans une comédie musicale qui raille autant le monde superficiel de la mode que les milieux intellectuels parisiens. Des numéros de danse aux costumes iconiques, une œuvre phare au charme indéfectible.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ +33144787523 reservation@mep-fr.org https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Audrey Hepburn dans le film « Funny Face »