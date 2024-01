NUMOK : table-ronde « Les enjeux de l’IA dans l’industrie cinématographique » Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

En mai, la bibliothèque du cinéma accueille une table-ronde dédiée à l’intelligence artificielle dans les métiers du cinéma, et plus particulièrement dans le domaine de la voix.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de ChatGPT, mais

connaissez-vous Voiseed, ElevenLabs ou encore Vall-E ? Ces intelligences

artificielles sont capables de créer des voix de synthèse, voire d’imiter des

voix connues. L’amélioration de la qualité de ces voix synthétiques, peut-il

laisser présager la disparition progressive des voix naturelles ? Quel

avenir pour les métiers liés à la voix ?

Dans le cadre du festival NUMOK 2024, dédié à l’intelligence

artificielle, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose une table-ronde

autour des enjeux liés à l’IA et aux bouleversements qu’elle va provoquer dans

l’industrie cinématographique, notamment dans le domaine de la voix.

Le jeudi 2 mai à 19h, Nicolas

Obin, maître de conférences à la Faculté des sciences et d’ingénierie de

Sorbonne Université et chercheur dans l’équipe analyse et synthèse des sons du

laboratoire Sciences et Technologies de la Musique et du Son (Ircam, CNRS,

Sorbonne Université) ; Mathilde

Croze, avocate spécialisée en droit du numérique, données personnelles et

propriété intellectuelle ; et un.e doubleur seront présents pour discuter

de ces évolutions dans le domaine du cinéma.

A propos des intervenants :

Les domaines de recherche de Nicolas Obin portent sur le traitement du signal audio,

l’intelligence artificielle, et la modélisation statistique des signaux sonores

avec une spécialisation sur le traitement de la parole et de la communication

humaine. Il est notamment le fondateur de DeepVoice,

Paris, événement parisien annuel sur les technologies vocales et l’intelligence

artificielle, et des Fast-Forward (2022) les rencontres informelles et

expérimentales des sciences et technologies et du sound design au cinéma.

Mathilde Croze

conseille des entreprises françaises et étrangères, des start-up comme des

groupes internationaux, qui requièrent une forte expertise technique ainsi

qu’une très bonne connaissance sectorielle, en particulier des éditeurs de plateforme,

de logiciels et d’applications, des créateurs d’objets connectés et des acteurs

dans l’industrie du divertissement.

Le 2 mai à 19h –

Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Contact :

Pexels