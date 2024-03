Bookclub : rencontre avec Laurence Vecten, photographe Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Entrée dans la limite des places disponibles, réservation recommandée (place réservée garantie jusqu’à 5 minutes avant le début de la rencontre).

En écho à l’exposition « Lisa Fonssagrives-Penn — Icône de mode », la bibliothèque organise deux rencontres autour de la mode. Nous échangerons avec Laurence Vecten, qui a de multiples casquettes dans le milieu de la photographie.

Laurence Vecten a été directrice photo du magazine Glamour, et est aujourd’hui rédactrice photo au Monde. Elle alimente le blog One Year of Books où elle présente les livres de photo de sa collection. Elle a également une activité éditoriale, avec Lozen Up, et est la commissaire de Publish it Yourself, manifestation dédiée aux livres de photo auto-édités.

Nous nous intéresserons particulièrement à son activité d’iconographe de presse, en écho à la presse de mode qui est particulièrement présente dans l’exposition en cours à la MEP. L’iconographe cherche les images, négocie les droits, organise les shootings. Quels sont les défis de ce métier, y a-t-il des spécificités d’un titre à l’autre, des spécificités à la mode ? Nous en parlerons autour de différents exemples pris dans la presse d’hier et d’aujourd’hui.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un acteur de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

