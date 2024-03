Théâtre “La passion selon Tibhirine” Église Saint-Pierre du Gros Caillou Paris, jeudi 2 mai 2024.

Théâtre “La passion selon Tibhirine” D’après les textes des frères Christian, Luc et Christophe. Jeudi 2 mai, 20h30 Église Saint-Pierre du Gros Caillou

L’histoire

Dans le climat actuel, la nécessité de partager le cheminement de Christian de Chergé dans le dialogue entre le Christianisme et l’Islam nous semble essentiel. C’est pourquoi, à travers la pièce « la Passion selon Tibhirine », nous avons voulu renouer cet échange, rappeler ce qui unit tous les croyants pour qu’ils puissent ensemble prier, quelque soit leur religion. Nous souhaitons délivrer ce message de paix et d’amour que n’ont cessé de proclamer les moines de l’Atlas.

Cela fait aujourd’hui 23 ans que les moines de Tibhirine ont été assassinés, sans connaître encore aujourd’hui, les raisons qui ont conduit à ce massacre, ni les responsables de celui-ci. Il ne s’agit pas pour nous de prendre parti, ni même de vouloir apporter des éléments nouveaux à ce drame, car ce que nous voulons, avant tout mettre en avant, c’est le don qu’ont fait ces hommes par amour à cette terre et à ce peuple, en vivant pleinement leur foi.

Nous avons pour cela choisi trois moines, en fonction des écrits qu’ils ont laissé derrière eux. Notre choix s’est porté, outre sur Christian de Chergé, incontournable, étant donné son rôle dans la direction que prendra la communauté après son élection en tant que prieur, nous avons opté pour le frère Luc, car c’était le plus ancien et le moine le plus près de la population, de part sa fonction de médecin, et pour le frère Christophe, qui a laissé de nombreuses traces écrites sur sa foi et ses nombreux doutes en tant qu’homme.

Nous souhaitions aussi faire entendre la voix de Mohamed, ami de Christian, qui fut si important dans la construction de la pensée de Christian et dans cette volonté de nouer un dialogue entre chrétiens et musulmans. Il nous paraissait aussi fondamental de rappeler la discussion qu’eût Christian de Chergé avec Sayyat Attiya, chef du commando qui s’introduisit dans l’abbaye la nuit du 24 décembre, sans pour cela mettre en cause sa responsabilité dans la suite des événements.

Nous avons tenu à intégrer une chanteuse lyrique dans ce spectacle, symbolisant par sa présence la Vierge Marie, mère de Jésus.

Église Saint-Pierre du Gros Caillou 92 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France

