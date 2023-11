Inégalités salariales : on vous dit tout ! Médiathèque-Espace Diderot Rezé, 22 novembre 2023, Rezé.

2023-11-22 Sur réservation

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public Sur réservation

Depuis le 6novembre 11h25 les femmes travaillent gratuitement, en raison des inégalités salariales qui persistent aujourd’hui en France ! C’est en tout cas le calcul réalisé par le collectif Les Glorieuses. Engagée dans l’égalité femmes-hommes, la Ville organise une table-ronde le 22 novembre pour expliquer ces écarts de rémunération et aider les salariées, les entreprises et collectivités à trouver des moyens de lutter contre ces inégalités. Les intervenantes sont : Marie-Océane Gelly, avocate en droit du travail et Colombe Le Tarnec, formatrice et consultante en gestion de carrière de l’association Travailleuses !Rachel Silvera, économiste spécialiste des inégalités au travail, membre du Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes ;Gwénaëlle Valenta, directrice des ressources humaines de KPMG-Région Ouest qui présentera le dispositif #NégoTraining by Audencia et RSE Nantes Métropole accompagnant les femmes dans la négociation salariale.Les échanges seront animés par Aurélie Bacheley, de l’association Les autres possibles. Bon à savoir : Une garde d’enfants est proposée sur place. Du personnel qualifié de la Ville pourra prendre en charge les enfants de 3 à 12 ans de 18h15 à 20h45. Les parents ont la possibilité d’apporter le repas de leurs enfants pour qu’ils mangent sur place avec les animateurs et animatrices.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/