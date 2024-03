Mauve Fougère Ostau dau País Marselhés Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Mauve Fougère ♫♫♫ Jeudi 28 mars, 20h00 Ostau dau País Marselhés Prix libre (conseillé 5€) + adhésion annuelle 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:30:00+01:00

Mauve Fougère est un duo musical formé de deux artistes chevronnées aux parcours éclectiques qui offrent des interprétations inédites du répertoire traditionnel quebécois et des compostions originales. Leur musique est aussi teintée d’un soupçon de jazz et de musique du monde.

Zeneli Codel, violons, voix et podorythmie et Claude Hurtebise, accordéon, piano et voix habitent dans les Laurentides et puisent leur inspiration dans la nature luxuriante de la flore laurentiene qui les entoure.

https://www.youtube.com/watch?v=NdgRCJpH56o

https://www.youtube.com/watch?v=hNdP4bj3LJo

