Marthe Bolda | Saison Vidéo 2024 | Artist talk – Diffusion – … Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, vendredi 29 mars 2024.

Marthe Bolda | Saison Vidéo 2024 | Artist talk – Diffusion – … Le vendredi 29 mars à 19h00, La Saison Vidéo, en partenariat avec le B.A.R. | Qsp galerie, vous convient à une rencontre-diffusion avec l’artiste pluridisciplinaire Marthe Bolda. Vendredi 29 mars, 19h00 Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Marthe Bolda est née au Cameroun, elle vit et travaille, entre l’Afrique, l’Europe et Les Etats-unis. Elle entame sa carrière en tant que danseuse et chorégraphe. Très vite son travail prend une autre forme, elle se dirige seule et se tourne vers un processus que je nommerai «performances», comme une urgence de faire, l’intensité de celles-ci révèle un besoin capital d’exprimer une réflexion, une condition.

Certaines de ses performances semblent un exutoire, proche d’une déviation psychologique comme une survie absolue pour surmonter ses angoisses. C’est un tournant dans son oeuvre qui aboutit à un changement de médium, les arts plastiques, les arts visuels, la photographie, la vidéo, les installations.

A travers son travail, on devine une quête éternelle identitaire, le plus flagrant est la série «check point», réalisée à Bamako, Lille, Seattle et Hanoi. On la voit déambuler puis se poser dans la ville avec de multiples bagages, on comprend ici qu’il s’agit de sa place dans ce monde

Aujourd’hui, Il est donc question du déplacement étant nulle part à l’endroit destiné, échappant aux fantômes de la colonisation qui ont changé le cours de l’histoire de l’Afrique.

Aujourd’hui elle prend une autre forme à travers les enjeux économiques, de nouveaux acteurs entrent en scène notamment la chine, la page n’est pas tournée, l’histoire continue et se perpétue. La série «Addictions» nous rend compte avec humour de l’obsession de Marthe Bolda vis-à-vis de cette dépendance d’un continent, l’Afrique.

Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 62 28 13 86 http://www.le-bar.fr https://www.facebook.com/BARRoubaix/ Le B.A.R. explore les pratiques plastiques les plus contemporaines en privilégiant certains mediums : l'art vidéo, le design (mode, textile), la ville (en tant qu'espaces, architecture, lieu social…), le graphisme, le livre d'artiste, les cultures populaires et urbaines. Et le dessin, pris dans un sens large et parfois détourné (animé, tracé, dans l'espace, installé, textile…) est un champ d'investigation qui s'alimente en continu au fil des projets.

Conduire les artistes à questionner leurs pratiques et à travailler avec les publics sur leur lieu de vie qu'est Roubaix sont les principaux objectifs de l'association.

