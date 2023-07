Visite guidée accessible / circuit mobilité réduite Maison des Métallos Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée accessible / circuit mobilité réduite Samedi 16 septembre, 16h00 Maison des Métallos Gratuit, sur réservation, ouverture des inscriptions le 05/09/2023. Renseignements auprès de reservation@maisondesmetallos.paris et de votre interlocutrice dédiée flavie.berthelot@maisondesmetallos.paris

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez, le temps d’une visite accessible, les secrets et métamorphoses de la Maison des métallos, lieu historique du quartier du Bas Belleville.

D’abord manufacture d’instruments de musique au XIXe siècle, puis haut lieu du syndicalisme ouvrier et, enfin, établissement public culturel, la Maison des métallos a connu de nombreuses métamorphoses et abrite une histoire passionnante.

Le temps d’une visite et avec un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite, des membres de l’équipe des Métallos vous racontent ce qui se cache derrière cette façade emblématique, classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 00 25 20 https://www.maisondesmetallos.paris/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/ D'abord fabrique d'instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd'hui un établissement culturel de la Ville de Paris. Implantée dans le quartier de Belleville, la Maison des métallos propose de faire de l'art vivant une ressource au service de la transformation de la société, un levier pour accélérer le mouvement des Transitions au cœur des problématiques sociales et environnementales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Maison des métallos