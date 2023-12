CHASING RAINBOWS OPERA COMIQUE Paris, 21 mai 2024, Paris.

CHASING RAINBOWS Concert et récitalsLes mélodies de Julie AndrewsLea Desandre, Thomas Dunford et l’Ensemble Jupiter nous invitent, le temps d’une soirée, à explorer le répertoire de Julie Andrews, figure emblématique de rêves, de douceur et de poésie.Lea Desandre Soprano • Thomas Dunford Direction musicale • Hubert Barrère Costumes • Sophie Daneman Mise en espace • Ensemble Jupiter

Tarif : 18.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-05-21 à 20:00

OPERA COMIQUE 1 PLACE BOIELDIEU 75002 Paris