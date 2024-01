THIRTY SECONDS TO MARS ACCOR ARENA Paris, mardi 21 mai 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 16 novembre 2023 à partir de 10hMise en vente le vendredi 17 novembre 2023 à 10h.Le groupe multi-platine Thirty Seconds to Mars, composé des frères Jared et Shannon Leto, fait un retour triomphal avec leur sixième album studio « It’s The End Of the World But It’s A Beautiful Day » qui est sortis le 15 Septembre dernier via Concord Records. L’album annonce une nouvelle ère pour le groupe, une ère qui explore non seulement les côtés les plus sombres de l’expérience humaine, mais aussi l’espoir, un rappel saisissant que même face aux obstacles à première vues impossibles, il y a toujours de la beauté à trouver dans le monde. Le premier single, Stuck , a officiellement débuté à lapremière place du classement des radios alternatives et s’est hissé dans le top 10 en Italie, marquant ainsi l’ascension la plus rapide de la carrière du groupe. Le single Seasons , qui porte le nom de la tournée et qui se trouve dans le top 3 des charts allemands, nous demande si nous pouvons accepter le changement au fil des différentes saisons de la vie.

Tarif : 58.70 – 95.00 euros.

Début : 2024-05-21 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75