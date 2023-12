I PREVAIL L’OLYMPIA Paris, 21 mai 2024, Paris.

Depuis leur formation a Détroit durant l’été 2013, I PREVAIL , composé des principaux auteurs-compositeurs Brian Burkheiser (chant), Eric Vanlerberghe (chant) et Steve Menoian (guitare) ont eu un immense impact sur le monde de la musique au 21ieme siècle avec leurs riffs de guitares et leurs mélodies vocales, ils ont su imposer leur style a travers le monde , remplissant le trianon avant le covid et auteur d’un énorme concert au Hellfest l’été dernier, ils débarquent a paris pour enflammer l’Olympia ! SET IT OFF KID BOOKIE

Tarif : 39.93 – 55.00 euros.

Début : 2024-05-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris