Conférence : une histoire du spectacle sportif à Paris (1870-1930) Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, mardi 21 mai 2024.

Le mardi 21 mai 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

En écho à la présentation de documents sur le sport à la Bibliothèque historique et en avant-goût de l’exposition « Paris 1924, la publicité dans la ville », Sylvain Ville viendra nous parler de l’émergence du sport-spectacle dans la capitale, notamment dans les années 1920.

A Paris, le spectacle sportif fait son apparition durant les vingt dernières années du 19e siècle. Cinquante ans plus tard, il relève déjà de la culture de masse, attirant des spectateurs nombreux et mettant en jeu des vedettes pouvant gagner d’importantes sommes d’argent. Cette conférence entend revenir sur ce moment d’émergence et vise à éclairer les fondements de ce succès. Elle s’attache à montrer que le spectacle sportif a bénéficié de conditions favorables durant lesquelles il s’est constitué comme un genre nouveau, conjuguant la mise en scène des spectacles (cirques, music-halls etc.) et la règlementation des sports.

Sylvain Ville est maître de conférence à l’Université de Picardie-Jules Verne.

Le Sport à Paris : 1820-1950. Des distractions – Ville de Paris

Également dans le cadre de l’exposition « Paris 1924, la publicité dans la ville », conférence inaugurale des commissaires le 30 mai à la Bibliothèque Forney : Paris 1924, la publicité dans la ville – Ville de Paris

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.billetweb.fr/conference-une-histoire-du-spectacle-sportif-a-paris-1870-1930

BHVP Prospectus pour le combat Carpentier-Moreau du 8 janvier 1913