N’Faly Kouyaté – RÉ-GÉNÉRATION TOUR au 360 Le 360 Paris, mardi 21 mai 2024.

Le mardi 21 mai 2024

de 20h30 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif Réduit 17€

Tarif Plein 19€

L’Afrotronix avec N’Faly Kouyaté au 360 !

Le style de N’Faly Kouyaté n’est pas facile à mettre dans « un tiroir », le plus simple est une approche Afrotronix.

Vous y trouverez des éléments AfroBeat, AfroTrap, AfroPop, mais aussi la Musique du Monde et le Jazz. C’est un univers très divers que seul un artiste virtuose et multi-instrumentiste comme N’Faly Kouyaté peut interpréter de cette façon.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.

Le 360 32, rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/nfaly-kouyate-2/

