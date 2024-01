JEAN JACQUES MILTEAU New Morning Paris, mardi 21 mai 2024.

Depuis l’album « Memphis » Victoires de la Musique en 2001, la passion de l’harmoniciste J.J.Milteau est de faire dialoguer son instrument avec des voix célestes ou terriennes, mais toujours emplies de soul : de Little Milton à Eric Bibb, en passant par Terry Callier, Mighty Sam McLain ou encore Gil Scot Heron … du genre de ce celles qu’il programme avec son complice, le pianiste Johan Dalgaard, dans leur émission Bon Temps Rouler sur TSFJazz. Leur projet commun, «Key to the Highway», nous offre de nouvelles collaborations et un tout nouveau son. Un zeste de blues et une pincée de soul assaisonnent une musique savoureuse et addictive.J.J.Milteau : harmonicas Johan Dalgaard : Wurlitzer, ClavinetCorentin Pujol : Hammond B3Laurent Vernerey : contrebasse David Donatien : percussionsMike Andersen, Carlton Moody, Michael Robinson : vocals

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-21 à 20:00

New Morning 7-9, RUE DES PETITES ECURIES 75010 Paris 75