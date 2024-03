Concert : Ballaké Sissoko et Piers Faccini au CENTQUATRE-PARIS Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mardi 21 mai 2024.

Du mardi 21 mai 2024 au vendredi 24 mai 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 12 à 25 euros.

Collaborateurs et amis de longue date, Ballaké Sissoko et Piers Faccini reviennent au CENTQUATRE-PARIS pour un concert, en duo cette fois, prélude à leur futur album en préparation.

L’échange entre Ballaké Sissoko et Piers Faccini commence il y a bientôt 20 ans, quand les deux artistes se rencontrent au sein de la même maison de disque : Label Bleu. Tout de suite un dialogue passionnant se crée, entre le songwriter folk de Londres – passionné de musiques africaines – et le musicien de Bamako – héritier de la grande tradition de la kora et des musiques mandingues. Les plus belles conversations se font parfois lentement. Pour aller au-delà des clichés, il faut du temps. Contrairement au dicton, la musique n’est pas une chose universelle, mais plutôt une affaire de langues. Il faut du temps pour apprendre celles de l’autre, pour ne pas juste les écouter, mais les entendre surtout.

En 2020, se retrouvant de nouveau sur le même label, cette fois-ci Nø Førmat, les échanges se renouent. Ballaké Sissoko invite Piers Faccini à chanter Kadidja, une chanson en Bambara, sur son album Djourou. Puis dans la foulée Piers Faccini compose une autre chanson pour le duo : The Fire Inside. Les deux amis décident alors d’enregistrer, ensemble, un album entier, dont la sortie est prévue début 2025.

