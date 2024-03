Festival ZOOM #9 : Jag et Johnny, à découvrir sur la scène du Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, mardi 21 mai 2024.

Le mardi 21 mai 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros.

Jag et Johnny, c’est l’histoire de Jag et de son chien Johnny, racontée par Jag à Laurène et comment leur plaisir d’être ensemble leur permet d’échapper au classisme qui conditionne l’amour entre humain·es.

Jag vient de classe populaire rurale blanche. Elle parle de la maison où elle a grandi, de ses oncles et tantes et elle raconte les anniversaires à la salle des fêtes, les mariages, le cocon familial dysfonctionnel, la culture télé, l’alcoolisme.

Ça parle aussi de folie, de précarité et de violence… Coincée entre deux classes, telle une errante, Jag nous plonge dans un retour au bercail, avec toute la complexité qu’il engendre.

La rencontre entre la langue de Laurène et le phrasé de Jag donne un

parler percutant et rythmé, chargé d’un vécu qui touche et qui fait

passer du rire aux larmes plus d’une fois. Le spectacle prend la forme

d’un stand up qui ne cherche pas à faire rire, un stand up triste. La

parole intime, les détails racontés par la personne qui les a vécus,

sont un précieux témoignage de l’expérience de transfuge et du classisme

qui structure la société.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/jag-et-johnny/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/jag-et-johnny/

