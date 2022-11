Initiation aux premiers secours Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Initiation aux premiers secours Maison de quartier Notre-Dame, 2 décembre 2022, Versailles. Initiation aux premiers secours Vendredi 2 décembre, 14h00 Maison de quartier Notre-Dame Découvrez les gestes qui sauvent Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 50 51 66 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/notre-dame/ Quatre maisons de quartier proposent aux habitants une formation pour s’initier aux gestes de base des premiers secours. Dispensée par la Croix-Rouge, cette séance unique de 90 minutes vous permettra peut-être un jour de sauver une vie. Ouvertes à tous les adultes, plusieurs sessions sont proposées. Inscriptions auprès des maisons de quartier de Versailles. Participation aux frais : 10 euros.

2022-12-02T14:00:00+01:00

2022-12-02T15:30:00+01:00

