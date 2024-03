Spectacle d’Improvisation Théâtrale Salle « Le bateau » Versailles, samedi 4 mai 2024.

Spectacle d’Improvisation Théâtrale Le Be’Ding BeDingue Théâtre propose un spectacle où les comédiens alternent des saynètes d’improvisation à partir de thèmes proposés par le public, au fil de catégories définies par le maître du jeu. Samedi 4 mai, 20h30 Salle « Le bateau » Entrée libre, au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:00:00+02:00

Galerie de personnages, lieux et histoires insolites, burlesques ou poétiques, ces spectacles sont une invitation au voyage et à la détente. Laissez -vous surprendre !

Bonne humeur, bonne énergie et bonnes ondes ! Et à part ça, rien n’est écrit d’avance…

Entrée libre, tous publics, participation au chapeau.

Salle « Le bateau » 1, rue Georges Bizet – 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France 01 30 97 84 20 https://www.versailles.fr/114-1140/associations-et-quartiers/maisons-de-quartier/ficheAnnu/le-bateau.htm [{« type »: « email », « value »: « bedingbedingue@free.fr »}] Que peut-on y trouver?

Des activités pour tous les publics (animations, sorties, ateliers, échanges de savoir-faire, rencontres…). Une bibliothèque, un accueil de loisirs, un centre de soins… selon les maisons de quartier. Un accompagnement à la scolarité. Une équipe de professionnels et de bénévoles appropriés (CESF, AEJF, CCAS, écrivain public…). Des associations (emploi, culture, éducation, famille, loisirs, santé, seniors, social, sports…).

Cette offre est enrichie et diversifiée par la présence de nombreuses activités proposées par les associations (culturelles, sportives, sociales) au sein des maisons de quartier.