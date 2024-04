Le mouvement dans l’art – I Galerie Vanaura Versailles, mardi 7 mai 2024.

Le mouvement dans l’art – I Un regard pertinent autour du mouvement dans l’art. 7 mai – 4 juin Galerie Vanaura Entrée libre.

Début : 2024-05-07T14:00:00+02:00 – 2024-05-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T14:00:00+02:00 – 2024-06-04T19:00:00+02:00

Le mouvement dans l’art : sculptures d’Hélène Arfi, envol d’oiseaux et panthères en déplacement, peintures de Laure d’Argaignon, cheval en puissance d’Arnaud Liard autour du sport dans l’effort.

Galerie Vanaura 24, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 24 03 44 http://www.galerie-vanaura.com/ La galerie Vanaura, située dans les Carrés Saint-Louis, quartier historique de Versailles, à deux pas du château, vous propose un regard pertinent sur une sélection d'artistes, peintres, sculpteurs, verriers et photographes.

Les expositions de signatures de l’art moderne et contemporain alternent avec celles d’artistes émergents.

@galerie vanaura