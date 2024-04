Iphise Centre de musique baroque de Versailles Versailles, mardi 7 mai 2024.

Iphise Le mythe biblique de Jepthé et de sa fille est mis à l’honneur dans ce programme, à l’occasion du récital de fin d’études de Maryna Plumet, Chantresse à la Maîtrise du CMBV. Mardi 7 mai, 20h00 Centre de musique baroque de Versailles Entrée libre et gratuite

Début : 2024-05-07T20:00:00+02:00 – 2024-05-07T20:45:00+02:00

Fin : 2024-05-07T20:00:00+02:00 – 2024-05-07T20:45:00+02:00

Ce spectacle retrace l’histoire biblique de Jepthé à travers trois opéras et oratorios baroques des compositeurs Montéclair, Haendel et Carissimi. Cet opéra recomposé, mis en scène, mêlera le français, l’anglais et l’italien. Plusieurs versions du récit s’y entrechoquent pour souligner une même tragédie ; celle du sacrifice de la fille de Jepthé, Iphise. Réunissant une troupe de 13 musicien.ne.s, ce récital s’attachera à placer cette figure féminine au cœur de la dramaturgie du mythe.

Programme

Jephta (extraits)

Georg Friedrich Haendel (1752)

Jepthé (extraits)

Michel Pignolet de Montéclair (1732)

Historia di Jepthe (extraits)

Giacomo Carrissimi (1648)

Avec

Camille Medard, soprano

Esther Gutbub, soprano

Maryna Plumet, soprano | Iphise

Anémone Robic, mezzo-soprano | Hamor

Antoine Ageorges, ténor | Jepthé

Julien Giner, ténor

Jonas Mordzinsky, baryton-basse | Narrateur

Armance Decaëns, violon

Alexandre Garnier, violon

Loan Lascaux, alto

Hyérine Lassalle, viole de gambe

Adriana Victoria Platek, basse de violon

Armin Yaldei, clavecin

