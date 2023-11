Rencontre autour de la composition et de la création contemporaine avec Faidros Kavallaris Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 7 mai 2024, Versailles.

Rencontre autour de la composition et de la création contemporaine avec Faidros Kavallaris Mardi 7 mai 2024, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Né à Lapithos à Chypre en 1950, Faidros Kavallaris y a été clarinettiste de la fanfare du collège et plus tard de la Musique de la Garde Nationale. Diplômé de Composition à l’École Normale de Musique de Paris en 1992, Doctor of Musical Arts de l’Université de Columbia à New Work en 1997, il a mené ses recherches tant en Inde, en Chine qu’au Japon. Faidros Kavallaris est fortement influencé par les traditions de ses origines, avec un intérêt particulier pour le théâtre antique et la musique grecque antique.

Essentiellement autodidacte, il compose des œuvres pour voix, pour instruments solistes, pour petits et grands ensembles ainsi que pour le cinéma, la danse et le théâtre.

En partenariat avec Musiques à Versailles

Concert Faidros Kavallaris, 20h30

par Christel Raynaud, Raphaële Semezis, Saskia Lethiec

Auditorium Claude Debussy, Versailles

Informations et réservations : musiquesaversailles.com

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-07T19:00:00+02:00 – 2024-05-07T20:30:00+02:00

