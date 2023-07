« Aime-moi », Lettres à Olga Théâtre Montansier Versailles, 5 mai 2024, Versailles.

« Aime-moi », Lettres à Olga 5 et 12 mai 2024 Théâtre Montansier Catégorie C – série unique : 27 € – adhérents : 21 € – jeunes et scolaires : 10 €

Leur correspondance débute à l’été 1899 pour se terminer à la mort de l’écrivain en 1904. Le dramaturge est à Yalta avec sa mère et sa sœur pour raisons de santé tandis qu’Olga poursuit sa carrière d’actrice en endossant tous les grands rôles féminins des pièces de Tchekhov. Douze comédiennes et comédiens de la Cie Gabbiano accompagnés par un musicien et les amateurs ayant participé au stage vont donner vie aux lettres échangées par Olga et Anton. À l’intime se mêle les réflexions sur le théâtre, un théâtre en mouvement et pleine mutation en ce début du XXème siècle. La correspondance de l’actrice et du dramaturge, teintée d’humour et de tendresse, se veut tour à tour commentaire de la vie quotidienne (météo, repas…) et partage de leurs doutes d’artistes dans une admiration mutuelle.

De Anton Tchekhov et Olga Knipper, mise en scène Thomas Bellorini

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

