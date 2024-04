Forum des tout-petits » Les P’tits JO » Mairie de Versailles Versailles, samedi 4 mai 2024.

Le Forum des tout-petits donne rendez-vous aux parents et aux enfants le samedi 4 mai de 10h à 17h à l’hôtel de ville et dans ses jardins. Samedi 4 mai, 10h00 Mairie de Versailles

Les professionnels de la petite enfance les retrouveront autour d’ateliers sur le thème des Jeux olympiques.

Au programme :

Dans les jardins :

• parcours multisports parents-enfants dans les jardins : baby-basket, rugby…

• spectacle de clôture dans les jardins de 17h à 18h

Dans la salle des fêtes et sa galerie :

• parcours motricité à l’intérieur

• ateliers autour des Jeux : fabrications de la flame olympiques, de médailles…

• ateliers : maquillage, peinture, pâtisserie, petits chevaux, ombres chinoises…

• animations bibliothèque (kamishibaï à 11h15 et 15h et lectures improvisées tout au long de la journée au sein du salon Roselier).

Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France