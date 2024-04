Théâtre – Les Bribes de Ribes et Les Colères de Courteline Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, samedi 4 mai 2024.

Théâtre – Les Bribes de Ribes et Les Colères de Courteline Des petits moments délicieux qui nous disent que le monde n’est pas définitivement prévu… suivi par un maître du rire par ses dialogues, son style et son mouvement. Samedi 4 mai, 20h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Participation aux frais : 10 €/ 8 € (moins de 18 ans sur justificatifs.

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:00:00+02:00

Avec Ribes, il existe encore quelques endroits où la réalité ne nous a pas refermé ses portes sur la tête… Et comme une modeste contribution à l’art du sursaut, ses courtes fables sont un hommage à tous ceux qui luttent contre l’enfermement morose de la mesure.

Chez Courteline, c’est un comique de défense. Ses saynètes portent à la perfection un genre de farce qui a sa place toute marquée entre la bouffonnerie et la comédie de mœurs, permettant à la fois l’extravagance de l’une et l’humanité de l’autre… l’art du Vaudeville, un droit à la fantaisie…

… le droit de rire des petites misères qui ne valent pas la peine qu’on en pleure. Jubilatoire.

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.