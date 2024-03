Quinzaine du commerce équitable Artisans du Monde Versailles, samedi 4 mai 2024.

Quinzaine du commerce équitable Une exposition pédagogique, des dégustations et des rencontres avec les bénévoles pour comprendre comment le commerce équitable nous aide à agir pour un monde meilleur. 4 – 18 mai, tous les samedis Artisans du Monde Accès libre à la boutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

La boutique associative Artisans du monde fête la quinzaine du commerce équitable. Chaque nouvelle édition est l’occasion de proposer un thème nouveau à explorer.

Cette année, du 4 au 26 mai 2024, la Quinzaine du commerce équitable célèbre les valeurs qui nous rapprochent, d’un bout à l’autre de la planète.

D’un bout à l’autre de la planète, des liens invisibles nous relient à celles et ceux qui nous nourrissent et qui fabriquent nos produits du quotidien. Malheureusement, ces liens reposent trop souvent sur l’exploitation des personnes et la destruction de l‘environnement.

Donner du sens à sa consommation, c’est aussi s’attacher à ses impacts. Dans les pays du Sud comme en France, le constat est sans appel : les grandes difficultés économiques des producteurs et les conséquences du changement climatique doivent nous amener à changer nos manières de produire et de consommer !

Découvrez ces enjeux autour d’une expo en boutique, de dégustations et d’échanges avec les bénévoles…

Artisans du Monde 29, avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France