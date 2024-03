LICRA DUNKERQUE : Ateliers de sensibilisation dans le cadre du forum de l’égalité Halle aux sucres Dunkerque, jeudi 21 mars 2024.

LICRA DUNKERQUE : Ateliers de sensibilisation dans le cadre du forum de l’égalité La Licra Dunkerque participe, les 21 et 22 mars prochain au Forum de l’égalité de la Ville de Dunkerque 21 et 22 mars Halle aux sucres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Ateliers découvertes et de sensibilisation, et stands d’information sont proposés par les associations partenaires dans le but de sensibiliser le plus grand nombre à toutes les formes de discriminations et d’inégalités.

Halle aux sucres 9003 Route du quai Freycinet 3- 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

LICRA

https://www.facebook.com/halleauxsucres