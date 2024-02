LIBRE ARBITRE – Compagnie Le Grand Chelem Théâtre Jean Vilar Eysines, jeudi 28 mars 2024.

Libre arbitre ou la folle histoire librement inspirée de la vie de Caster Semenya, médaille d'or du 800 m femmes. en 2009. Jeudi 28 mars, 20h00 Théâtre Jean Vilar TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 € / ENFANT 7,50 €

LIBRE ARBITRE

par la Compagnie Le Grand Chelem

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 m femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de féminité”.

Cette femme si rapide n’est-elle pas un peu un homme ? Plus de 10 ans après, cette sportive interdite de compétition se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques.

Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ?

Libre arbitre questionne avec une mise en scène originale, oscillant entre humour absurde et émotions, cette folle histoire librement inspirée de la vie de Caster Semenya.

Avec le combat de Caster Semenya, il apparaît que la construction du genre est devenue, au fil des siècles, le dernier rempart au libre arbitre féminin.

Un théâtre documentaire passionné et passionnant porté par la force des 4 comédiennes !

Jeudi 28 mars à 20h

Théâtre Jean Vilar – 33320 Eysines

sport genre

Simon Gosselin