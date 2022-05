L’Humanitude® au cœur de la formation initiale Massy Massy Catégories d’évènement: Massy

Vous êtes enseignant en IFSI, IFAS ou autres filières de formation initiale, vous souhaitez intégrer la Philosophie de l’Humanitude® et les outils de la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti® dans votre enseignement. Cette formation vous apportera toutes les étapes de la démarche clinique, de l’évaluation des capacités de la personne à sa mise en action dans les services pour un prendre-soin différent au quotidien. PUBLIC : cadre de santé enseignant, enseignant en IFSI, IFAS, enseignant en lycée professionnel. PRÉREQUIS : aucun L’organisme de formation préconise que cette action de formation se place dans le cadre d’un projet à l’échelle de l’établissement ou de l’institut de formation. DATE : du 4 au 6 juillet 2022 LIEU : Ile-de-France – Massy Programme et inscription : École Humanitude 06 16 89 32 64 – [instructeurs@humanitude.fr](mailto:instructeurs@humanitude.fr) Humanitude formations Massy Massy Massy Seine-Maritime

