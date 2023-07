MARCHE ALIMENTAIRE DES MATELLES Les Matelles, 3 septembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

Le Marché des Matelles, 1 dimanche sur 2 , tout au long de l’année, vous propose de venir découvrir de nombreuses saveurs locales dans une ambiance conviviale. Notre marque de fabrique : Dans une ambiance musicale, nous mettons à votre disposition des tables habillées de nappes à carreaux rouge et blanc pour vous permettre de déguster sur place les produits avec la présence de food truck..

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 15:00:00. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



The Marché des Matelles, every other Sunday throughout the year, invites you to discover a wide range of local flavors in a convivial atmosphere. Our trademark: In a musical atmosphere, we provide tables dressed in red and white checkered tablecloths, so you can taste the products on the spot, with the presence of food trucks.

Cada segundo domingo del año, el Marché des Matelles le invita a venir a descubrir una amplia gama de productos locales en un ambiente acogedor. Nuestra seña de identidad: en un ambiente musical, ponemos a su disposición mesas vestidas con manteles de cuadros rojos y blancos para que pueda degustar los productos in situ con la presencia de food trucks.

Der Markt in Les Matelles findet das ganze Jahr über an jedem zweiten Sonntag statt und bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer freundlichen Atmosphäre zahlreiche lokale Köstlichkeiten zu entdecken. Unser Markenzeichen: In einer musikalischen Atmosphäre stellen wir Ihnen Tische mit rot-weiß-karierten Tischdecken zur Verfügung, damit Sie die Produkte vor Ort probieren können.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP