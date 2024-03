Atelier écriture, lecture et dessin autour des 5 sens Jardin de la Reine Montpellier, samedi 1 juin 2024.

Atelier écriture, lecture et dessin autour des 5 sens Autour des 5 sens, Stéphane de la boutique d'écriture (Figueroles-Montpellier), propose un atelier d'écriture et Bérengère un atelier dessin. Samedi 1 juin, 14h00 Jardin de la Reine Gratuit. Entrée libre.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Autour des 5 sens, Stéphane de la boutique d’écriture (Figueroles-Montpellier), propose un atelier d’écriture et Bérengère un atelier dessin.

Une lecture à haute voix des textes sera réalisée avec le groupe de la boutique d’écriture.

Jardin de la Reine 1 bis rue jardin de la Reine, Montpellier, Hérault, Occitanie Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 20 99 00 http://www.montpellier.fr Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 un écrin de verdure en plein cœur de la ville. Il est une partie du site historique du premier Jardin des Plantes créé par Richer de Belleval, médecin botaniste, à partir de 1595, associé à l’ancienne intendance par un arceau bâti d’un étage, remplacé par une passerelle métallique du XIXe siècle. Il comporte une montagne similaire à celle du Jardin des Plantes. Composé d’espèces acclimatées montagnardes et exotiques et ponctué d’éléments archéologiques. Montpellier centre historique, parking des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4, entrée à l’angle de la rue du Jardin de la Reine et de la rue du carré du roi. Parking à proximité e tanimaux non admis.

