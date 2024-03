Visite guidée du jardin du château de Margon Château de Margon Margon, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin du château de Margon Venez découvrir les jardins du château ! Ce sont des jardins réguliers de composition classique à la française avec le côté structuré du jardin à l’italienne. Ce lieu a obtenu le label de Jardin Rema… 1 et 2 juin Château de Margon 5€ par personne (espèces et chèque uniquement). Gratuit – de 12 ans. Entrée libre. Départ des visites 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.

Château de Margon 16 Rue du Château, 34320 Margon Margon 34320 Hérault Occitanie 04 67 24 60 54 http://www.chateaudemargon.com Parc régulier historique privé datant du XVIIe siècle. Il a été créé sur deux hectares, en comblant un fond de vallée et en déplaçant le ruisseau qui y coulait. De composition classique à la française, il a aussi le côté très structuré du jardin à l’italienne où se côtoient cyprès en colonnes le long d’un potager fleuri, haies de lauriers d’Apollon, topiaires en lauriers sauce, allées rectilignes bordées de lauriers roses, grenadiers, hibiscus, oliviers taillés en tambour, collection d’iris. Plusieurs terrasses aboutissent sur un buffet d’eau. Il est agrémentés de puttis, vases d’Anduze, pont, gloriette.

Ouvert en juillet et août sur demande pour les groupes. D 30, à 20 km de Béziers, direction Bédarieux, 16 rue du Château. Parking à proximité.

©chateaudemargon