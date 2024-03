Visite et découverte du jardin – jeux et ateliers sur les 5 sens Jardin de la Reine Montpellier, samedi 1 juin 2024.

Visite et découverte du jardin – jeux et ateliers sur les 5 sens Le jardin de la Reine s’inscrit dans un ensemble plus vaste, celui du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique français et l’un des premiers jardins botaniques européens. 1 et 2 juin Jardin de la Reine Gratuit. Entrée libre.

Le Jardin de la Reine était à l’origine une parcelle consacrée aux expérimentations du fondateur du jardin des plantes, Pierre Richer de Belleval. Richer de Belleval, pionnier d’une botanique moderne, précurseur de concepts de l’agronomie, sera étudié, repris, discuté par la communauté botanique européenne, de Carl Von Linné et Olivier de Serres.

Une exposition retrace l’histoire de ce jardin.

Jardin de la Reine 1 bis rue jardin de la Reine, Montpellier, Hérault, Occitanie Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 20 99 00 http://www.montpellier.fr Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 un écrin de verdure en plein cœur de la ville. Il est une partie du site historique du premier Jardin des Plantes créé par Richer de Belleval, médecin botaniste, à partir de 1595, associé à l’ancienne intendance par un arceau bâti d’un étage, remplacé par une passerelle métallique du XIXe siècle. Il comporte une montagne similaire à celle du Jardin des Plantes. Composé d’espèces acclimatées montagnardes et exotiques et ponctué d’éléments archéologiques. Montpellier centre historique, parking des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4, entrée à l’angle de la rue du Jardin de la Reine et de la rue du carré du roi. Parking à proximité e tanimaux non admis.

