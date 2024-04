À la découverte des saveurs de l’Antiquité Jardin antique mediterranéen Balaruc-les-Bains, samedi 1 juin 2024.

À la découverte des saveurs de l’Antiquité L’atelier culinaire de Sylvia vous amènera dans les cuisines de l’Antiquité. Vous serez plongés dans des odeurs de cuisines exotiques et méditerranéennes et surpris par les textures des préparations … Samedi 1 juin, 10h00, 14h00 Jardin antique mediterranéen Tout public. Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. La causerie dégustation est sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

L’atelier culinaire de Sylvia vous amènera dans les cuisines de l’Antiquité. Vous serez plongés dans des odeurs de cuisines exotiques et méditerranéennes et surpris par les textures des préparations : les patinae, les minutales…

Apprenez à associer les épices, les aromates et autres condiments qui enchantaient les palais des gallo-romains. Atelier en continu, animé par Sylvie Campech des Causeries Culinaires.

Temps fort : Causerie et dégustation à 18h30 (sur réservation)

Jardin antique mediterranéen 8 Rue du Pioch, 34540 Balaruc-les-Bains, France Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 04 67 46 47 92 http://www.patrimoine.agglopole.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.67.46.47.92 »}, {« type »: « email », « value »: « jam@agglopole.fr »}] Au cœur du village, sur un site public de 1,7 ha dominant l’étang de Thau, jardin antique méditerranéen, création contemporaine, esprit antique. Magnifié par la richesse de ses points de vue, ce jardin est une invitation au voyage marqué par des temps de contemplation. Entre allées fleuries et espaces boisés, le parcours révèle l’évolution et la diversité des jardins de l’antiquité et la richesse des compositions ornementales et des ambiances paysagères. Conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, il est dédié à la connaissance des essences végétales méditerranéennes et à leur usage au travers de sept créations originales le long d’un cheminement (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine, magie, cuisine ou cosmétique). Refuge LPO.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue de la gare, près des serres municipales. Parking à proximité.

©causeriesculinaires