Visite découverte du château d’O et de son parc Domaine départemental du Château d’O Montpellier, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du château d’O et de son parc Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Domaine départemental du Château d’O Gratuit. Entrée libre, participation aux ateliers dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Au programme de cette édition :

• Visites guidées patrimoniales et environnementales à la découverte de l’histoire du château et de son parc

• Visites en autonomie

• Ateliers animés par les jardiniers du Département pour découvrir les techniques de jardinage et la variété végétale propres au domaine

• Activités nature et cirque pour petits et grands afin de sensibiliser le public à la sensorialité, la nature et l’environnement par la culture: lectures animées, performances, spectacles de cirque, contes, musique et théâtre pour un voyage poétique et onirique.

Après l’atelier matinal des jardiniers, ou pour prolonger la visite patrimoniale des jardins, les visiteurs seront invités à profiter d’actes en solo ou duo de 20 à 50 min. Les artistes inviteront le public à interroger leur relation avec la nature, à se plonger dans une lecture sensible de leur environnement, et à se relier autour d’espaces de poésie et convivialité.

Atelier autour de l’eau

Atelier (dimanche) confection de gites à insectes accompagné d’animations autour de la pollinisation

Exposition en libre service sur les jardins urbain.

Domaine départemental du Château d’O 982 avenue des Moulins, 34090 Montpellier Montpellier 34296 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie https://chateau-d-o.herault.fr/ Avec un parc de 23 hectares, une « folie » (classés Monument historique en 1922), un jardin à la française et plus de 2000 arbres d’essences variés, le Château d’O offre à quelques pas de la vie urbaine, un lieu unique, préservé, de promenades et de découvertes patrimoniales et végétales. Accès entrée sud : rond-point du Château d’O Bus lignes 6 et 7 – Tramway ligne 1 arrêt Château d’O

©Archives départementales de l’Hérault