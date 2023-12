DIMANCHE DU PATRIMOINE : LA CITÉ ÉPISCOPALE, DU CELLIER AU CLOCHER Place de l’Hôtel de Ville Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Nous vous invitons à découvrir les moindres détails de l’ancienne cathédrale Saint-Fulcran et de l’ensemble épiscopal, pièce architecturale et historique majeure de la ville de Lodève, le temps d’une visite, du cellier au clocher !.

2024-06-02 14:30:00 fin : 2024-06-02 16:30:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Lodève 34700 Hérault Occitanie



We invite you to discover every detail of the ancient cathedral of Saint-Fulcran and the episcopal complex, a major architectural and historical landmark in the town of Lodève, on a tour from cellar to bell tower!

Le invitamos a descubrir todos los detalles de la antigua catedral de Saint-Fulcran y del complejo episcopal, un importante hito arquitectónico e histórico de la ciudad de Lodève, en una visita que le llevará desde el sótano hasta el campanario

Wir laden Sie ein, bei einem Besuch der ehemaligen Kathedrale Saint-Fulcran und des Bischofskomplexes, einem wichtigen architektonischen und historischen Stück der Stadt Lodève, die kleinsten Details vom Weinkeller bis zum Glockenturm zu entdecken!

