Total Festum del CREO Lengadòc Jardin des plantes (Montpelhièr) Prades-le-Lez, samedi 1 juin 2024.

Total Festum del CREO Lengadòc Jardin des plantes de Montpelhièr Samedi 1 juin, 10h00 Jardin des plantes (Montpelhièr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

10h00 Visite générale du jardin des plantes bilingue français / occitan

11h00 – Ouverture du Total Festum par le CREO Invités et prises de parole éventuelles : Mairie de Montpellier, Conseil Départemental, Conseil Régional, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de l’hérault, Inspecteur Pédagogique Régional en occitan + IEN, Office Public de la Langue Occitane, Syndicats d’enseignants, Associations OC-BI .

11h45 – Apéritif offert

12h30 – Repas tiré du sac, découverte de spécialités locales à base de plantes et végétaux

14h00 – 17 h : Ateliers pédagogiques (en alternance ou successifs : à préciser au cours de la réflexion) :

Découvrir quelques éléments de la flore – Intervenante Florence Faure-Brac, botaniste, spécialiste des usages botaniques et médicinaux des plantes : https://meristemeblog.wordpress.com/.

Présentation de travaux d’élèves

Atelier de signalétique bilingue pour les plantes médicinales

17h00 – 18h : prestations artistiques des élèves et étudiants

18h – 19h : concerts Aimat e Matia

Organizat pel CREO Lengadòc

Organizat pel CREO Lengadòc

Jardin des plantes de Montpellier
Prades-le-Lez 34730
Hérault Occitanie

04 67 66 33 31
lengadoc@felco-creo.org
http://www.felco-creo.org

occitan