FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian, dimanche 2 juin 2024.

FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian Hérault

L’incontournable festival de la BD et des jeux, Ludibulle, revient le 2 juin 2024 pour la plus grande joie de tous.

Bloquez déjà la date sur votre agenda

Quant au programme, un peu de patience, toutes les informations seront ici en temps et en heure

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Place Étienne Pascal

Hérépian 34600 Hérault Occitanie festival.ludibulle@gmail.com

